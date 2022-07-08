وكالة.. الإمارات تستعد لإدارة مطار كابول ضمن صفقة مع طالبان

العالم - الإمارات

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أمس الخميس، قولها إنه بعد شهور من المحادثات، التي شهدت في وقت ما احتمال إبرام صفقة مشتركة بين الإمارات وتركيا وقطر، من المقرر أن تسلم طالبان العمليات برمتها إلى الإمارات، التي سبق لها إدارة مطارات أفغانية.

وأضافت أنه بموجب الاتفاق مع الإمارات سيتم توظيف الأفغان في المطارات، وذلك يشمل أدواراً أمنية، وهو معيار مهم لطالبان التي تعارض بشدة وجود قوات أجنبية.

وقالت إن متعاقداً إماراتياً مرتبطاً بالدولة سيقدم أيضاً خدمات أمنية، في حين ما زالت المحادثات مستمرة بشأن إدارة المجال الجوي الأفغاني.

ووفقاً للمصادر فإن المفاوضات المشتركة بين قطر وتركيا مع طالبان انهارت في نفس الوقت تقريباً.

كما نقلت الوكالة عن متحدث باسم وزارة النقل التابعة لطالبان قوله إنه تم بالفعل توقيع عقد لأمن الطيران مع الإمارات، لكنه قال إن عقد حركة الملاحة الجوية لم يتم الانتهاء منه أو تأكيده بعد.