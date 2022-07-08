الحجاج الايرانيون يدينون التطبيع مع الكيان الصهيوني

العالم- ايران

جاء في البيان ان تحرير القدس من الاولويات الثابتة للأمة الاسلامية وان أي نوع من انواع التطبيع مع سلطات الاحتلال يعد خروجا عن صفوف المسلمين.

وجدد الحجاج الايرانيون في بيانهم عهد التمسك بمبادئ الاسلام المحمدي الاصيل والافكار السامية للامام الخميني ولقائد الثورة الاسلامية.

وحذروا من الجماعات الارهابية المتلبسة بالاسلام داعين الأمة الاسلامية الى مواجهة هذه الجماعات.

كما دان الحجاج الايرانيون السياسات الامريكية والصهيونية الهادفة لزرع الفرقة بين المسلمين ، مؤكدين اهمية تلاحم العالم الاسلامي والتفافه حول القرآن الكريم وسنة رسول الله.

وادى ضيوف الرحمن حجاج بيت الحرام اليوم الجمعة مراسم البراءة من المشركين على صعيد عرفات.

وشارك في المراسم حشد كبير من الحجاج الايرانيين وممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام عبدالفتاح نواب ورئيس منظمة الحج صادق حسيني وممثلو مراجع الدين.

وتلى ممثل قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج حجة الاسلام نواب خلال المراسم ، بيان سماحة قائد الثورة الاسلامية الذي وجهه الى الحجاج هذا العام .

وفي ندائه، شدّد قائد الثورة الإسلاميّة على أنّ وحدة المسلمين لو ترافقت مع الروحانيّة، فستصل الأمّة الإسلاميّة إلى ذروة العزّة والسعادة ، مشيراً إلى أن العالم الإسلامي مليءٌ بالشباب المفعمين بالدوافع والنشاط، كما أكد أهمية تجنب الغفلة لحظة واحدة عن كيد العدوّ، واستمداد العون باستمرار من الله القادر والحكيم.

ويشارك نحو 40 الف حاج إيراني من مختلف محافظات البلاد في مراسم الحج لهذا العام.

ويؤدي نحو مليون حاج -بينهم 850 ألفا من خارج السعودية- صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويمكثون في مشعر عرفات حتى غروب الشمس لينفروا بعدها إلى مشعر مزدلفة.