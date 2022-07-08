شاهد.. مواقف الحكومات اللبنانية مع المقاومة؟

خاص بالعالم

وقال قنديل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان الحكومات اللبنانية منذ عام 1983 ولحد حكومة السنيورة كانت تتحدث بلسان العدو الاسرائيلي وتتبرأ من اعمال المقاومة، بل كانت تحمّل المقاومة تبعات اعمالها،.

واوضح قنديل، ان السنيورة مثلاً كان له خطاب متكرر بانه ما لم يتم تسليم سلاح المقاومة، فلا امكانية الحديث عن وقف اطلاق النار وانهاء الحرب، مشيراً الى انه حتى عندما ذهب الى روما وحمل بما عرف البنود السبعة وتحدث باسم الحكومة اللبنانية، كان خطابه متساوقاً ومنسجماً مع الخطاب الاسرائيلي.

وشدد قنيل، على انه مهما حاول رؤساء الحكومات اللبنانية، بما فيها ان يكون الجيش اللبناني متضامناً مع العدو الاسرائيلي كما كان الحال عام 1982، الا ان هذا لا يغير في حقيقة امرين اساسيين: الاول عزم المقاومة على اداء ما تعتقد ان عليها اداؤه، وهي تراعي الوضع الداخلي وتحافظ عليه، والامر الثاني ان هل هذا سوف ينشأ ميزان قوى جديد، والتجربة تقول انه لا ينشأ ميزان قوى جديد، بل انه ينشأ في الميدان.



ولفت قنديل الى ان المقاومة في لبنان تعلن على الدوام انها وراء الدولة في تحديد حدود لبنان وحقوقه البحرية.

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https://www.alalam.ir/news/6258903