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بالصور.. الرئيس الاسد يشارك بإطلاق عمليات ضخ المياه من محطة تل حاصل

بالصور.. الرئيس الاسد يشارك بإطلاق عمليات ضخ المياه من محطة تل حاصل
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

شارك الرئيس السوري بشار الأسد العمال والفنيين بمحطة ضخ المياه في تل حاصل بريف حلب انطلاق عمليات الضخ الفعلية والدائمة للمياه إلى منطقة السقوط الشلالي في حندرات لتغذي بذلك نهر قويق ويبدأ معها سريان المياه في النهر وعبورها بين أحياء وشوارع مدينة حلب.

العالم - سوريا

وستروي هذه المياه بعد خروجها من مدينة حلب حوالي 8500 هكتار من الأراضي الزراعية في سهول حلب الجنوبية.

وأكد الرئيس الأسد على أهمية إعادة تأهيل كامل محركات المحطة باعتبارها جزءاً مهماً من منظومة الري في سهول حلب الزراعية وشدد على الإسراع في إعادة تأهيل المحركين المتبقيين ضمن المحطة لري مساحات أوسع من الأراضي الزراعية مع الاستمرار بتزويد المعامل والورشات في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالكميات الكافية من المياه.

وكان الرئيس الأسد قد افتتح محطة تل حاصل في عام 2008 كجزء من مشروع وطني كبير لإرواء سهول حلب الزراعية لكنها خرجت عن الخدمة في العام 2012 بعد احتلال المنطقة هناك من قبل التنظيمات الإرهابية التي دمرت المحطة بالكامل.

رافق الرئيس الأسد في زيارة المحطة الحرارية رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزير الموارد المائية تمام رعد ومحافظ حلب حسين دياب.

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بالصور.. الرئيس الاسد يشارك بإطلاق عمليات ضخ المياه من محطة تل حاصل

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