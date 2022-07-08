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هنية: الجزائر مؤهلة لإعادة القضية الفلسطينية على رأس سلم أولويات الاهتمام العربي

هنية: الجزائر مؤهلة لإعادة القضية الفلسطينية على رأس سلم أولويات الاهتمام العربي
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، أن الجزائر مؤهلة لأن تعيد القضية الفلسطينية على رأس سلم أولويات الاهتمام العربي.

العالم-فلسطين

وخلال لقاء مع التلفزيون الجزائري، توقع هنية أن تنجح الجزائر في عقد القمة، وأن الزعامات العربية تحترم الجزائر بتاريخها ومستقبلها ودورها في المنطقة.

وأشار هنية إلى أن الجزائر تقوم بدبلوماسية هادئة وسرية في لقاءات مكوكية مع الرؤساء العرب لاكتمال النصاب لعقد القمة بحضور أكبر عدد ممكن من الرؤساء والبحث بعمق في القضايا العربية وتحديدًا القضية الفلسطينية.

وأضاف "الجزائر تريد أن تدخل إلى القمة بمصالحة فلسطينية وتوافق عربي وتحييد ملفات الخلاف بشكل أو بآخر، وتريد لهذه القمة أن تكن تعبيرًا حقيقيًا عن ضمير الشعوب العربية وليست قمة تطبيع ولا احتواء".

وشدد هنية على أن قضية فلسطين عربية فلسطينية عربية إنسانية، وأي ضعف في الجسم العربي ينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية والعكس صحيح.

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هنية: الجزائر مؤهلة لإعادة القضية الفلسطينية على رأس سلم أولويات الاهتمام العربي

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