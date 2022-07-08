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حرس الثورة يعلن تفكيك خلية ارهابية مسلحة شمال غربي ايران

حرس الثورة يعلن تفكيك خلية ارهابية مسلحة شمال غربي ايران
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعلن مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" في محافظة آذربايجان الغربية عن تفكيك خلية ارهابية في حدود مدينة سلماس التابعة للمحافظة شمال غربي ايران.

العالم- ايران

وجاء في بيان اصدره المقر مساء الجمعة: ان قوات مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية استطاعت من خلال جهود استخبارية من رصد وتفكيك خلية ارهابية عند الجدار الحدودي لمدينة سلماس التابعة لمحافظة آذربايجان الغربية شمال غرب ايران كانت تريد التسلل الى الاراضي الايرانية عبر الحدود الشمالية الغربية والقيام بعمليات تخريبية.

واضاف: خلال هذه العملية تم القضاء على الخلية الارهابية بالكامل وتم ضبط كمية من الاسلحة والعتاد كانت بحوزة الارهابيين.

ولم تقع اية اصابات في صفوف قوات الحرس الثوري في هذه العملية.

يذكر ان لمحافظة اذربايجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران حدودا مشتركة بطول نحو 1000 كم مع العراق وتركيا وجمهورية اذربيجان عن طريق جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي.

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حرس الثورة يعلن تفكيك خلية ارهابية مسلحة شمال غربي ايران