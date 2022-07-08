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الجهاد الإسلامي تدين استقبال المجرم 'بيني غانتس' برام الله

الجهاد الإسلامي تدين استقبال المجرم 'بيني غانتس' برام الله
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين المحتلة اليوم الجمعة، بشدة استقبال وزير الحرب الصهيوني المجرم "بيني غانتس" ولقاء مسؤولي السلطة الفلسطينية به في مقر المقاطعة برام الله.

العالم-فلسطين

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، أ. طارق سلمي: ”إن الاصرار على الاتصالات واللقاءات الأمنية يخدم مصالح العدو ومخططاته، ويبقي يده طليقة في ممارسة العدوان الذي يتعرض له شعبنا كل يوم”.

وأضاف سلمي :”إن استمرار العلاقة المحرمة والمجرمة وطنيا ، مع العدو ، تشكل عائقاُ رئيسياً أمام تحقيق الوحدة التي ينشدها شعبنا ويتمناها أحرار أمتنا”.

وأكد على استمرار حالة الاشتباك والمواجهة مع العدو، مشدداً على الثقة بقدرة كتائب الجهاد الباسلة في الضفة الغربية على مواصلة القتال والتصدي لمشروع الاستيطان والعدوان .

وكان قد التقى الليلة الماضية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله المحتلة.

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