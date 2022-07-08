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لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك..

السيد الحوثي يهنئ الحجاج والشعب اليمني والأمة الإسلامية

السيد الحوثي يهنئ الحجاج والشعب اليمني والأمة الإسلامية
الجمعة ٠٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

هنأ قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي،، الأمة الإسلامية وحجاج بيت الله الحرام والشعب اليمني العزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

العالم - اليمن

وتوجه السيد في بيان، مساء اليوم الجمعة، بالتهنئة الخاصة إلى الأخوة المجاهدين الأعزاء المرابطين في كل جبهات العزة والكرامة والحرية.

وأوضح أن الحج يأتي كركن من أركان الإسلام والنظام السعودي يمارس السياسات المعيقة لأدائه، مشيرًا إلى أن النظام السعودي يبتز حجاج بيت الله بالتكاليف المالية المرهقة حتى أصبح الحج عملية معقدة.

وقال السيد إن "النظام السعودي جعل الحج عملية محاطة بالكثير من العوائق في مقدمتها تحديد أعداد محدودة جدا لشعوب أمتنا"، مضيفًا أن "من العوائق منع الحج على المسلمين في بعض المواسم كما حصل بذريعة كورونا بينما استمرت حفلات المجون والخلاعة".

ولفت قائد الثورة إلى أن التكاليف المالية الباهظة جدا للحج لا مبرر لها وهي ابتزاز ظالم للحجاج على عكس السياحة غير الدينية في المملكة، مبينا أن النظام السعودي يمنع بعض المسلمين من الحج على خلفية الموقف السياسي لآل سعود تجاههم أو الموقف الأمريكي والإسرائيلي.

وتابع بالقول: "من الواضح أن النظام السعودي يزيح التعقيدات عن الوافدين إلى السعودية لحضور حفلات المجون والخلاعة".

وأضاف أن "النظام السعودي يستقبل وفود اليهود والصهاينة بكل ترحاب وتبجيل وتسهيل على عكس وفود المسلمين"، مؤكدًا أن النظام السعودي يعد العدة لاستقبال الرئيس الأمريكي في أيام الحج دون احترام لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وأردف السيد قائلًا "إضافة لما يعانيه المسلمون تجاه الحج فالتهديد الإسرائيلي للمسجد الأقصى مستمر مع افتضاح تحالف أنظمة عربية مع العدو".

وأشار إلى أن عيد الأضحى مناسبة عظيمة لترسيخ الثوابت الإسلامية والاستقامة على موقف الحق والاستعداد للتضحية في سبيل الله، موضحًا أن عيد الأضحى مناسبة لتعزيز أواصر المودة بين المؤمنين ومواساة الفقراء والمساكين وشكر الله والتكبير له تعالى وأن التكبير لله تعالى له مدلول عظيم وأثر نفسي مهم في رفع الروح المعنوية في التصدي لكل قوى الطاغوت.

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