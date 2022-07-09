بوليانسكي: مشروع القرار الغربي حول المساعدات كان يتجاهل مصالح سوريا

العالم-سوريا

ونقلت وكالة تاس عن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قوله خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الجمعة إن “موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية… ولكن لم يكن لدى زملائنا الغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف إن “الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح سورية” مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات “دفنت هذه الآلية بشكل نهائي وأظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد مفاعيل القرار 2585 الذي تبناه المجلس في التاسع من تموز الماضي بشأن إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود مع تركيا لمدة عام.

وخلال الجلسة ذاتها عرقلت الدول الغربية اعتماد مشروع قرار روسي لتمديد العمل بقرار المجلس لمدة ستة أشهر وزيادة مشاريع التعافي المبكر وإيصال المساعدات لجميع محتاجيها من داخل سوريا.