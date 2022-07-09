 الرئيس السريلانكي يفر من مقر إقامته

العالم-اسيا والباسفيك

وأضاف المصدر اليوم السبت، أن "الرئيس اصطُحب إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن القوات الامنية أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح قصر الرئيس.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

وفي 22 يونيو الماضي، أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، انهيار اقتصاد البلاد، وقال: "البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.. اقتصادنا انهار بالكامل".