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بعد اقتحام متظاهرین لمقره..

 الرئيس السريلانكي يفر من مقر إقامته

 الرئيس السريلانكي يفر من مقر إقامته
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

قال مصدر عسكري رفيع إن الرئيس السريلانكي المحاصر، غوتابايا راجاباكسا، فر من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات محتجين يطالبون باستقالته وهم يقتحمون المجمع الرئاسي.

العالم-اسيا والباسفيك

وأضاف المصدر اليوم السبت، أن "الرئيس اصطُحب إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن القوات الامنية أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح قصر الرئيس.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.

وفي 22 يونيو الماضي، أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، انهيار اقتصاد البلاد، وقال: "البلاد تواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.. اقتصادنا انهار بالكامل".

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