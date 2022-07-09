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وكتبت صحيفة "فيلت" الألمانية، مقالا قالت فيه: "يبدو أن مشاورات سرية جارية بين الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين رئيسيين لاستكشاف الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الصراع".

وترى الصحيفة أن ارتباك القادة الغربيين أصبح واضحا، لأن الغالبية العظمى من الناخبين يؤيدون "الحل الدبلوماسي".

وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن رؤساء الدول الغربية الذين يدعمون نظام كييف يخشون أن يتعب سكانها من الأحداث في أوكرانيا وينتقلون إلى الأجندة المحلية.

في الوقت ذاته، أشارت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم الذين يساهمون في إطالة أمد الصراع، بما في ذلك من خلال تزويد كييف بأسلحة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، وبتوجيه من الشركاء الغربيين، قطع الجانب الأوكراني عملية التفاوض مع روسيا الاتحادية.