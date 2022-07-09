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أوقاف اليمن تدين هدم جامع النور في الحديدة

أوقاف اليمن تدين هدم جامع النور في الحديدة
السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

استنكرت الهيئة العامة للأوقاف اليمنية، إقدام عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي على هدم أجزاء من جامع النور في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

العالم - اليمن

وادانت الهيئة في بيان لها إقدام عناصر "القاعدة" بقيادة ما يسمى بعضو مجلس القيادة المشكل من العدو السعودي أبو زرعة المحرمي، على هدم أجزاء من جامع النور بمنطقة القطابا شمالي مديرية الخوخة، الذي يعود تاريخه إلى 700 عام، وذلك بعد شهر ونصف من اعتداء مماثل طال الجامع الأثري.

واعتبرت ذلك، جريمة تضاف إلى سجل تحالف العدوان والمرتزقة الإجرامي، بتدميرهم لمئات المساجد الأثرية والتاريخية والأضرحة، بهدف طمس الموروث الثقافي التاريخي لليمن، وكل ما يتصل بالشواهد التاريخية للحضارة اليمنية الضاربة جذورها في التاريخ .

وناشدت هيئة الأوقاف، المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني وأحرار العالم، العمل على حماية آثار ومعالم اليمن ومدنه التاريخية التي تتعرض للطمس والتشويه من قبل تحالف العدوان والمرتزقة.

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أوقاف اليمن تدين هدم جامع النور في الحديدة

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