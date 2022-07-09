حشود المؤمنين في إيران يحيون يوم عرفة في أرجاء البلاد

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حيث شهدت مساجد البلاد اقامة مراسم قراءة دعاء عرفة المعروف بدعاء الإمام الحسين (عليه السلام ), بحضور حشد غفير من محبي اهل بيت النبوة عليهم السلام وقد قامت مختلف شرائح الشعب الايراني بالتضرع والابتهال بهذا الدعاء العرفاني.



وقال مواطن ايراني:"دعاء عرفة في اعتقادي مستوحى من الحالة العرفانية والمعرفية للانسان بالشكل الذي ترتقي حالته المعنوية والتوحيدية كلما قرأه، وهو الدعاء الذي علمنا كيف نمدح فيه الله تعالى ونقر بافتقارنا لربنا ونطلب منه حاجاتنا كلها".

مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية شاركت في مراسم هذا اليوم العظيم / فهنا وفي هذا اليوم ذكر ودعاء واستغفار.. وخلاصته صالح الاعمال .. فتارة للانسان حاجة يطلبها لنفسه وتارة اخرى يطلبها لغيره.

وقال مواطنة ايرانية:"في هذا اليوم العظيم اطلب من الله تعالى السلامة لامام زماننا والتعجيل بظهوره واطلب منه رفع شر دسائس الاستكبار عن جميع المسلمين وشعبنا".



ودعا مواطن ايراني الله عز وجل قائلا:"اطلب من الله أن يوفقني في حياتي كي اسير دائما في مرضاته وأن يشفي مرضانا ويقضي حوائج الجميع".



مراسم خاصة واجواء روحانية تضمنت قراءة دعاء الامام الحسين عليه السلام الخاص في هذا اليوم، مضامين هذا الدعاء الذي ناجى الامام الحسين عليه السلام به ربه يوم الحج الاكبر دفعت الشباب قبل الكبار لادراك اهمية المشاركة في هذه المراسم المعنوية.



يوم عرفة هو فرصة لاستغفار العباد للرب الرحيم ولاجابة الدعاء.. يطلب المؤمنون فضل الله ورحمته وغفرانه.

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