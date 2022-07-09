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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فيديو يعرض لأول مرة للقادة الشهداء خلال زيارة الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة
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السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش
تداولت مواقع ايرانية اليوم السبت، بمناسبة يوم عرفة، مقطع فيديو قديم يعرض لأول مرة لزيارة الإمام الحسين (ع) من داخل قبة مرقده بالعراق في يوم عرفة بحضور القادة الشهداء أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.
العالم - ايران
تصنيف :
أهم الأخبار
العراق
إیران
كلمات دليلية :
يوم عرفة
قاسم سليماني
مرقد الامام الحسين
أبو مهدي المهندس
زيارة الإمام الحسين
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