السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو يعرض لأول مرة للقادة الشهداء خلال زيارة الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة

السبت ٠٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

تداولت مواقع ايرانية اليوم السبت، بمناسبة يوم عرفة، مقطع فيديو قديم يعرض لأول مرة لزيارة الإمام الحسين (ع) من داخل قبة مرقده بالعراق في يوم عرفة بحضور القادة الشهداء أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

العالم - ايران

روابط ذات صلة

البرلمان الايراني يتابع قضية اغتيال الفريق الشهيد سليماني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... شاهد.. إقامة مراسم قراءة دعاء عرفة في أنحاء إيران

"محرقة الجنود المصريين".. هل يصلي الشيخ محمد العيسى في مكان الجريمة؟

محافظ صنعاء يزور الجرحى في عدد من المستشفيات

البحرية الايرانية تنهي تدريبات في بحر قزوين

بالصور.. أسماء الأسد تزور دار الأيتام في حلب

شاهد.. البطالة داء السعودية بلا دواء