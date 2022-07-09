اليمن.. محافظ ريمة يتفقد أحوال رجال الأمن بالمحافظة

العالم - اليمن

ونقل محافظ ريمة الحباري ووكيل وزارة الداخلية ومعهما ووكيلا المحافظة حافظ الواحدي وفهد الحارسي، تهاني قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

وحيا محافظ ريمة صمود المرابطين بإدارتي الأمن العام وقوات الأمن المركزي بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا الحرص على تفقد أحوال رجال الأمن وتلمس احتياجاتهم لتعزيز الصمود والثبات للدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وأشاد بصمود منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة ودورهم في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وإفشال مخططات العدوان ومساعيه لتمزيق النسيج المجتمعي وتفتيت الجبهة الداخلية.

فيما أشاد وكيل وزارة الداخلية اللواء الصيفي ومديرا القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية اللواء علي الحوثي والرقابة والتفتيش العميد يوسف القاسمي، بيقظة قوات الأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة وتواجدهم في الميدان خلال أيام عيد الأضحى المبارك بروح معنوية عالية، مقدمين لهم الهدايا العيدية.

وكان محافظ ريمة الحباري ووكيلا المحافظة حافظ الواحدي وفهد الحارسي ومدير أمن المحافظة، وعدد من قيادات المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية والعسكرية وجمع غفير من المصلين، قد أدوا شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى مدينة الجبين عاصمة المحافظة.