لليوم التاسع على التوالي.. اعتصامات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني

العالم - السودان

احتفل متظاهرون سودانيون بعيد الأضحى، اليوم السبت، بين الحواجز والعوائق في معسكر اعتصام ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وانقلاب أكتوبر/تشرين الأول.

وواصل المتظاهرون الضغط على البرهان للاستقالة، بعد أيام من تعهد الأخير بفسح المجال أمام تشكيل حكومة مدنية، وهو عرض سارعت القوى المدنية الرئيسية في البلاد إلى رفضه باعتباره "خدعة".

وقوبلت خطوة البرهان المفاجئة بتشكيك واسع، وأعلن تحالف سوداني مؤلف من 23 حزباً ونقابة مهنية الخميس تشكيل "مجلس ثوري" يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان، وسط استمرار الاحتجاجات.

واستمر الاعتصام في مدينة أم درمان، السبت، وألقى إمام خطبة العيد مستخدماً مذياعاً مخصصاً للهتافات الثورية.

وعقب أداء صلاة العيد، صرّح إبراهيم الحاج، أحد المشاركين في الاعتصام لوكالة فرانس برس بأن المتظاهرين يأملون إظهار أنه "مهما حدث في بلدنا، فإن رسالتنا مستمرة".

ويتظاهر السودانيون في شكل شبه أسبوعي ضد الحكم العسكري، لكنهم منذ 30 يونيو/حزيران، الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوفهم منذ أشهر، يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسطها.

ومنذ الانقلاب العسكري قُتل 114 متظاهراً، بينهم تسعة في 30 يونيو، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.

ورفع المحتجون الذين شاركوا في صلاة العيد، السبت، أعلاماً تحمل صور متظاهرين قتلوا جراء حملات القمع.

وقال الحاج لوكالة فرانس برس: "نحن ملتزمون حقوق الشهداء"، مضيفاً: "لن ننسى شهداءنا ولو ليوم واحد، مهما حدث".