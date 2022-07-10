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الحشد يسيطر على انبوب ماء يغذي ارهابيي 'داعش' في الانبار

الحشد يسيطر على انبوب ماء يغذي ارهابيي 'داعش' في الانبار
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر امني عراقي في قيادة حشد محافظة الانبار، السيطرة على انبوب ماء يغذي موقع ارتكاز لارهابيي "داعش" في مناطق غربي الانبار .

العالم - العراق

وقال المصدر أمس السبت،، ان ” القوات الامنية شرعت بعملية دهم وتفتيش تركزت على مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادة بوجود انبوب لنقل الماء من احد الابار الارتوازية الى موقع ارتكاز لارهابي داعش في المناطق المستهدفة”.

واضاف ان “القوة استولت على الانبوب وقامت باتخاذ الاجراءات الازمة لقطع المياه عن ارهابي داعش في مناطق صحراء الانبار الغربية”، مبينا ان “المعلومات الاستخباراتية التي توفرت لدى القوات الامنية تشير الى ان عناصر التنظيم الاجرامي يقومون بحفر ابار ارتوازية لتوفير المياه لعناصرهم في مناطق صحراء الانبار الغربية حيث تقوم القوات الامنية بردم تلك الابار او الاستفادة منها وتحويلها للمزارعين”.

واكد ان “عناصر التنظيم الاجرامي يعانون من محاصرة طرق امدادهم من قبل القوات الامنية”.

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