السعودية تدرس دعوة ممثل إسرائيلي لدى زيارة بايدن

العالم - السعودية

وأشارت الصحيفة إلى أن الرياض تفكر بعقد اجتماع "غير مسبوق" في أقرب وقت هذا الشهر مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، موضحة أن المسؤول السعودي يعمل مستشارا سياسيا لولي العهد محمد بن سلمان، من دون أن تذكر اسمه.

في المقابل، بينت الصحيفة أن مسألة إرسال مسؤول سعودي لا تزال قيد النظر حاليا من قبل المسؤولين الأمريكيين والسعوديين والإسرائيليين، مشيرة إلى أن الزيارة يمكن أن تتم أثناء زيارة بايدن أو بعدها.



ورأى المسؤولون الإسرائيليون أن "الاجتماع المحتمل في الرياض سيكون بمثابة فرصة لتأمين إجراءات تطبيع صغيرة ومتوسطة مع الرياض، مثل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق الأراضي السعودية"، حسبما أفادت الصحيفة.



وأعرب مسؤولون إسرائيليون عن أملهم في أن يسهم الاجتماع في الاتفاق على "السماح للحجاج الإسرائيليين المسلمين بالسفر إلى مدينة مكة لأداء فريضة الحج".

ومن المقرر أن يصل بايدن إلى "إسرائيل "في 13 تموز/ يوليو الجاري، حيث سيلتقي مع مسؤولي الاحتلال، قبل السفر إلى الضفة الغربية ثم السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية.