صنعاء.. الهدنة الأممية على مفترق طرق

العالم – المشهد اليمني

وقالت مصادر عسكرية وميدانية في صنعاء إن قوات التحالف ومرتزقته ارتكبت عشرات الخروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات الأخيرة، من ضمنها ضربات جوية للطيران الاستطلاعي، واستحداث تحصينات قتالية، وعمليات تسلل.

الى ذلك، اعتبر رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط أن الهدنة الاممية بسبب استمرار خروقات العدوان ومرتزقته اصبحت في مفترق طرق، وقال إن هذا الأمر قد يتطور إلى عودة للعمليات العسكرية بشكل واسع، كنتيجة طبيعية لتنصل العدوان من تنفيذ الكثير من بنود الهدنة.

الى ذلك، دشنت القيادات المحلية والأمنية والعسكرية بتعز رسميا فتح طريق الستين مع شارع الخمسين، ودعت قوى التحالف السعودي لتسهيل مرور المواطنين والمركبات من والى جانبي تعز، خاصة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك من اجل التخفيف من معاناة المواطنين.

فما هو سبب تصاعد الخروقات؟ وهل بالفعل الامور مرشحة لعودة العمليات العسكرية؟ وماذا عن فشل فتح الطرق خاصة في تعز؟

وأكد ضيف البرنامج نصر الدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ من العاصمة اليمنية صنعاء أن الهدنة خففت بعض الشيء من الضغوط والمعاناة عن طريق ادخال بعض سفن الوقود وفتح بعض الرحلات في مطار صنعاء الدولي.

ولفت عامر الى أن سفن المشتقات النفطية لاتزال تعاد وتغيب، وكذلك الرحلات في مطار صنعاء الدولي وهذا مخالف للاتفاق، وان الكثير من الأمور في الاتفاق ما زالت تراوح مكانها لكنها لم تنفذ بالكامل.

واعتبر عامر أن التقييم العام للهدنة ليس مرضيا، ونتوقع انه من الصعوبة ان تمدد تلك الهدنة ويمكن ان تتوقف لهذا الحد وتنتهي وتعود الامور الى نقطة لم يكن نرغب ان نعود اليها ولكن اذا استمرت الامور على هذا الحال اليوم وبنفس السياق وسعي العدو لاستغلال الحالة الانسانية والمعاناة في الداخل اليمني واستثمارها ضد السلطات في صنعاء ولتقويض الجبهة الداخلية اليمنية اضافة للخروقات العسكرية للعدوان، فلا نتوقع أن يكون هنالك أي تمديد لهذه الهدنة.

وشدد عامر على أنه من المستبعد أن تمدد الهدنة إن لم تنفذ كافة بنودها.

فيما أشار الاعلامي اليمني عبد السلام الجحاف من بيروت الى أن السعودية تنصلت من معظم بنود الهدنة منوها الى أن اليمن ليس في موقع الضعف لكي يقبل بهدنة لم تنفذ.

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