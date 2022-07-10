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غريب آبادي: إيران تبذل قصارى جهدها للإفراج عن حميد نوري

غريب آبادي: إيران تبذل قصارى جهدها للإفراج عن حميد نوري
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

وصف أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي، اعتقال حميد نوري بأنه إجراء تعسفي مؤكداً عدم شرعية المحكمة ومحاكمته الصورية، واعتبر انتهاك حقوق الإنسان من قبل الحكومة السويدية خلال الـ32 شهرا الماضية بإبقائه في الحبس الانفرادي بأنه وصمة عار في تاريخ حقوق الإنسان في هذا البلد، وقال إن إيران ستبذل قصارى جهدها للإفراج عنه.

العالم - إيران

وتطرق كاظم غريب آبادي مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية في لقاء مع نجل حميد نوري المواطن الإيراني المحتجز في السويد، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن على مختلف المستويات وخاصة السلطة القضائية ولجنة حقوق الإنسان لمتابعة قضية نوري.
وأشاد غريب آبادي بمواقف حميد نوري المبدئية ضد كل ما يتعرض له من ضغوط وفظائع، وقال إن نوري كشف في المحكمة عن الطابع الإجرامي لزمرة خلق الإرهابية.
واعتبر غريب آبادي حماية المواطنين الإيرانيين والدفاع عنهم أينما كانوا في العالم من الواجبات الأساسية للنظام وقال: سنبذل قصارى جهدنا في هذه الحالة أيضا.
يذكر أنه في نوفمبر 2019 سافر "حميد نوري" الموظف السابق في السلطة القضائية والذي تقاعد في عام 1991 ومارس نشاطه في مجال الأعمال الحرة منذ ذلك الحين، إلى السويد للتعامل مع الخلافات العائلية لابنته بالتبني، واعتقلته الشرطة فور وصوله مطار ستوكهولم.. ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في الحبس الانفرادي.
ويستند اتهام حميد نوري إلى مزاعم كاذبة لعدد من أعضاء زمرة "خلق" الإرهابية، والقاضية بأنه كان سجانهم في وقت ما.

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غريب آبادي: إيران تبذل قصارى جهدها للإفراج عن حميد نوري

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