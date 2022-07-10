'لابيد' يكشف عن رسالة اسرائيلية سيحملها بايدن إلى السعودية!

العالم - الاحتلال

وقال لابيد، في بداية جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، إنّ "الرئيس جو بايدن الذي سيصل إلى "اسرائيل" (الاراضي الفلسطينية المحتلة)، يوم الأربعاء، هو أحد أقرب الأصدقاء الذين عرفتهم تل ابيب على الإطلاق في السياسة الأميركية، والذي قال ذات مرة: ليس عليك أن تكون يهودياً كي تكون صهيونياً.. أنا صهيوني".

وتابع رئيس حكومة الاحتلال: "نحن في بداية أسبوع تاريخي".

وقال لابيد أنّ "البحث مع بايدن سيتركّز على إيران".

وبشأن الرحلة الجوية المباشرة من مطار بن غوريون إلى السعودية، في نهاية زيارة بايدن، أوضح لابيد أنّ "بايدن سيحمل معه رسالة سلام وأمل" إلى الرياض، على حد تعبيره.

يذكر أنّ الرئيس الأميركي سيتوقف أولاً في فلسطين المحتلة، على أن يتوجّه لاحقاً إلى السعودية.