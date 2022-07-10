الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تعرف على "السلاح الغريب" الذي اغتيل به شينزو آبي..

تعرف على
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة اليابانية، إن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، قتل بـ"سلاح مرتجل" صنع منزليا، ما أثار التساؤلات حول نوعية السلاح وكيف حصل عليه الجاني في بلد تخضع فيه ملكية السلاح لرقابة صارمة، بحسب "وول ستريت جورنال".

العالم ـ منوعات

وأصيب آبي بطلقات نارية بالقرب من قاعدة رقبته وخرقت رصاصة قلبه، بحسب أحد الأطباء الذين عالجوا رئيس وزراء اليابان السابق في محاولة لإسعافه.

وفي موقع إطلاق النار، عثرت الشرطة على سلاح بدائي مشابه لبندقية الصيد مصنوع من أنبوبين معدنيين مربوطين بشريط لاصق، وطوله يزيد قليلا على الـ30 سنتيمترا.

ويظهر مقطع فيديو أن إطلاق النار أحدث دويا قويا ونفثًا من الدخان يتصاعد من الجسم، تلاه انفجار ثانٍ، ليتم بعد ذلك التعامل مع المشتبه به من قبل حراس الأمن.

وقالت الشرطة إنها عثرت على عدة أسلحة "مرتجلة" أخرى في شقة المشتبه به تيتسويا ياماغامي (41 عاما).

وتقتصر ملكية الأسلحة في اليابان بموجب القانون على الشرطة والجيش، ولأغراض العرض. ويسمح بتراخيص السلاح للصيد والرماية الرياضية بعد فحوصات صارمة.

وقالت وسائل إعلام يابانية إنّ منفّذ الهجوم التحق في الماضي بـ"القوّة البحريّة للدفاع الذاتي" أي سلاح البحريّة الياباني.

وأكدت أن الجاني استخدم سلاحا "يدوي الصنع"، ويجري حاليًا فحصه.

سلاح القاتل الياباني ربما صنع بتقنية ثلاثية الأبعاد

وفقا لموقع "إن دي تي في" فإن السلاح الذي استخمه القاتل الياباني يدوي الصنع، وربما صنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف الموقع أن الأسلحة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل مشكلة كبيرة لوكالات إنفاذ القانون حيث يمكن صنعها في أي مكان تقريبا ويمكن لصانعيها التهرب من اللوائح التنظيمية، كما أن طبيعتها تجعل من السهل إخفاءها.

ومع ذلك، فإن الموقع يقول إنه في حال ثبت استخدام القاتل الياباني بالفعل مسدسا مصنوعا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن هناك أسئلة أخرى تتعلق بكيفية تمكنه من التسلل بالقرب من رئيس الوزراء الياباني السابق، حاملا السلاح على الرغم من وجود حلقة أمنية حوله.

روابط ذات صلة

بالتفاصيل.. هذا ما وجدته الشرطة اليابانية في منزل قاتل آبي

وكالة يابانية: قاتل شينزو آبي يقر بأنه حاول صنع قنبلة

الشرطة اليابانية تعترف بوجود ’خلل’ في إجراءات حماية شينزو آبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة

مقاتلة F-18 تسقط من حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط!

هل تجبر المحكمة إيلون ماسك على شراء شركة تويتر؟

تعرف على "السلاح الغريب" الذي اغتيل به شينزو آبي..

بذكرى تحرير الموصل.. العبادي يدعو القوى السياسية لتجاوز خلافاتها لأجل العراق

تركيا: لن نؤجل عمليتنا العسكرية في شمال سوريا