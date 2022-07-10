تعرف على "السلاح الغريب" الذي اغتيل به شينزو آبي..

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وأصيب آبي بطلقات نارية بالقرب من قاعدة رقبته وخرقت رصاصة قلبه، بحسب أحد الأطباء الذين عالجوا رئيس وزراء اليابان السابق في محاولة لإسعافه.

وفي موقع إطلاق النار، عثرت الشرطة على سلاح بدائي مشابه لبندقية الصيد مصنوع من أنبوبين معدنيين مربوطين بشريط لاصق، وطوله يزيد قليلا على الـ30 سنتيمترا.

ويظهر مقطع فيديو أن إطلاق النار أحدث دويا قويا ونفثًا من الدخان يتصاعد من الجسم، تلاه انفجار ثانٍ، ليتم بعد ذلك التعامل مع المشتبه به من قبل حراس الأمن.

وقالت الشرطة إنها عثرت على عدة أسلحة "مرتجلة" أخرى في شقة المشتبه به تيتسويا ياماغامي (41 عاما).

وتقتصر ملكية الأسلحة في اليابان بموجب القانون على الشرطة والجيش، ولأغراض العرض. ويسمح بتراخيص السلاح للصيد والرماية الرياضية بعد فحوصات صارمة.

وقالت وسائل إعلام يابانية إنّ منفّذ الهجوم التحق في الماضي بـ"القوّة البحريّة للدفاع الذاتي" أي سلاح البحريّة الياباني.

وأكدت أن الجاني استخدم سلاحا "يدوي الصنع"، ويجري حاليًا فحصه.

سلاح القاتل الياباني ربما صنع بتقنية ثلاثية الأبعاد

وفقا لموقع "إن دي تي في" فإن السلاح الذي استخمه القاتل الياباني يدوي الصنع، وربما صنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأضاف الموقع أن الأسلحة المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل مشكلة كبيرة لوكالات إنفاذ القانون حيث يمكن صنعها في أي مكان تقريبا ويمكن لصانعيها التهرب من اللوائح التنظيمية، كما أن طبيعتها تجعل من السهل إخفاءها.

ومع ذلك، فإن الموقع يقول إنه في حال ثبت استخدام القاتل الياباني بالفعل مسدسا مصنوعا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فإن هناك أسئلة أخرى تتعلق بكيفية تمكنه من التسلل بالقرب من رئيس الوزراء الياباني السابق، حاملا السلاح على الرغم من وجود حلقة أمنية حوله.