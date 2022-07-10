العبادي يدعو القوى السياسية لتجاوز خلافاتها لأجل العراق

العالم - العراق

وقال العبادي في بيان، : "أُهنئ شعب العراق بالذكرى الخامسة لتحرير الموصل، وأترحَّم على الشهداء الأبرار الذين صنعوا لأُمّة العراق المجد".

وأضاف، أن "يوم تحرير الموصل ملحمة للوطنية العراقية التي برهنت على قوتها وانتصارها على الإرهاب الأسود وفلول البعث وأذناب الأجندات الطامعة بأرض العراق".

وأكد، أن "الوطنية العراقية لن تموت، وكما انتصرت على الإرهاب فستنتصر في جميع معارك الوحدة والهوية والمستقبل".

وتابع "نستلهم من هذا اليوم، النصر والرفعة، وأنّ وضوح الرؤية وقداسة الهدف والصمود والتضحية والإدارة الرشيدة، هي الأسس التي بها ومن خلالها نكسب معارك الوجود مهما تطاول الشر وعظمت التحديات".

ودعا العبادي، القوى السياسية كافة، لـ"تجاوز خلافاتها لأجل العراق، أدعوها لصناعة الأمل لشعب العراق، وإنما القيادة الحقة تلك التي لا ترى لنفسها عزاً ومصلحةً إلا بعزة ومصالح شعبها".

واختتم بالقول: "تحية إجلال لقواتنا بمختلف صنوفها، الخلود للشهداء صنّاع النصر، والمجد للعراق وشعبه".