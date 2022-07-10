الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا: لن نؤجل عمليتنا العسكرية في شمال سوريا

تركيا: لن نؤجل عمليتنا العسكرية في شمال سوريا
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها.

العالم - تركيا

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت تركيا قد تلقت نصيحة في قمة حلف شمال الأطلسي بمدريد بتجنب أو تأجيل العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، أضاف أكار، اليوم الأحد، قائلا: "في الاجتماعات الثنائية التي أجريناها على هامش قمة الناتو في مدريد، لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، وكما قال رئيسنا، من غير الوارد بالنسبة لنا الاستماع إلى هذا. وكما قلت سابقا، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به لضمان أمن بلدنا، لضمان أمن أراضينا، تحت قيادة رئيسنا، ونحن مصممون على القيام بذلك في المستقبل، نحن قادرون على ذلك".

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم قالين، إن أنقرة مستعدة لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، يمكن أن تبدأ في أي لحظة.

ورصدت وسائل إعلام محلية صورا ومقاطع فيديو تظهر مواصلة واستمرار نقل تركيا لقوات إضافية إلى منطقة عمليتها المقبلة ضد المسلحين الأكراد بشمال سوريا.

روابط ذات صلة

تركيا تكشف عن حصيلة عملياتها منذ مطلع 2022 في شمال سوريا والعراق

واشنطن تنْشط شمال سوريا.. مقترحاتٌ لاسترضاء 'قسد'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها الشامل إثر إطلاق جارتها الشمالية قذائف مدفعية جديدة

مقاتلة F-18 تسقط من حاملة طائرات أمريكية في البحر المتوسط!

هل تجبر المحكمة إيلون ماسك على شراء شركة تويتر؟

تعرف على "السلاح الغريب" الذي اغتيل به شينزو آبي..

بذكرى تحرير الموصل.. العبادي يدعو القوى السياسية لتجاوز خلافاتها لأجل العراق

تركيا: لن نؤجل عمليتنا العسكرية في شمال سوريا