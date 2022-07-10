اليمن.. مفتش عام وزارة الداخلية يتفقد النقاط الأمنية فی صنعاء

العالم - اليمن

وخلال الزيارة التي رافقهم فيها مدير المشاريع العميد محمد شباب وقائد قوات النجدة بأمانة العاصمة العقيد أحمد الهادي وأركان حرب قوات النجدة العقيد عبدالله الحور، نقل الزائرون لمنتسبي الوحدات الأمنية، تهاني قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الأضحى، وقدموا لهم هدايا عيدية ومبالغ رمزية.

واطلع اللواء الهادي ومرافقوه على مستوى الانضباط واليقظة لرجال الأمن واللجان الشعبية في هذه النقاط.

فيما عبر رجال الأمن واللجان الشعبية عن سعادتهم بزيارة قيادات وزارة الداخلية ومشاركتهم أفراح عيد الأضحى، مؤكدين الحرص على أداء مهامهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإفشال مخططات العدوان.