الرئيس الايراني: المشاورات المكثفة تترك أثرا إيجابيا على تنفيذ الاتفاقات بين ايران وقطر

العالم - ايران

وفي محادثات هاتفية، قدم آية الله ابراهيم رئيسي التهنئة الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى حكومة قطر وشعبها، معربا عن امله بأن ينزل الله بركاته بمناسبة هذا العيد السعيد على الشعبين الايراني والقطري وعلى جميع الامة الاسلامية.

وأشار الرئيس الايراني الى المشاورات واللقاءات الدبلوماسية العديدة والمكثفة بين مسؤولي البلدين خلال الاشهر الاخيرة، وقال: هذه اللقاءات والمشاورات لها أثر إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

وفي المقابل، قدم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في هذه المحادثات، التهنئة بعيد الاضحى المبارك الى آية الله ابراهيم رئيسي والشعب والحكومة الايرانية وكذلك قائد الثورة الاسلامية المعظم، معربا عن امله بأن يعم الخير والنعمة على الشعبين القطري والايراني والشعوب المسلمة ببركة هذا العيد.

كما أبدى أمير قطر رضاه وارتياحه لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.