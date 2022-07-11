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زاكاني يبحث مع مسؤولين عراقيين آلية التخطيط لمراسم الاربعين

زاكاني يبحث مع مسؤولين عراقيين آلية التخطيط لمراسم الاربعين
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

التقى أمين العاصمة طهران، يوم الاحد، مع محافظ كربلاء ومسؤولي العتبة العلوية المقدسة والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة ومتولي العتبة الحسينية المقدسة.

العالم-العراق

وكان علي رضا زاكاني والوفد المرافق له، قد بدأ زيارة الى العراق يوم الجمعة، للتنسيق بين البلدين ايران والعراق لإقامة مراسم زيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام.

وخلال هذه الزيارة التي استغرقت يومين، التقى زاكاني مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ومسؤولي العتبة العلوية، والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة آية الله الصافي، ومتولي العتبة الحسينية المقدسة آية الله مهدي الكربلائي وأجرى معهم محادثات بشأن التخطيط والتنسيق لزيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام.

وخلال هذه اللقاءات، قدم زاكاني شرحا عن نشاطات لجنة الاربعين في أمانة العاصمة طهران وتوقعاتها من أجل إقامة مراسم زيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام، وتبادل الحديث مع المسؤولين العراقيين بهذا الشأن.

وبيّن امين العاصمة طهران، أن خدمات ايران تتم على 3 مستويات؛ استضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية للزوار الافغان والباكستانيين في حدودها الشرقية، ثم تقديم الخدمات للزوار المتجهين برا الى العراق في المنافذ الحدودية الغربية، وبالتالي تقديم الخدمات الى جميع الزوار في مدينتي النجف وكربلاء وطريق الحسين.

وفي هذه اللقاءات، قدم مسؤولو العتبة العلوية المقدسة ومحافظ كربلاء الى أمين العاصمة طهران والوفد المرافق له، شرحا عن خططهم وكذلك هواجسهم بشأن إقامة مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام لهذا العام.

وفي لقائه مع أمين العاصمة طهران والوفد المرافق له، طرح آية الله السيد الصافي هواجسه بشأن زيارة الاربعين المقبلة، نظرا لارتفاع حرارة الجو وازدياد عدد الزوار بعد انحسار موجة كورونا، كما شرح بعض النقاط بشأن اتحاد التيارات الشيعية وكيفية التعامل مع الزوار من مختلف الجنسيات.

وأشار آية الله مهدي الكربلائي خلال لقائه مع زكاني، الى موضوع تغذية الزوار، وعدّ نقل الزوار في يوم الاربعين وعودتهم الى مدنهم وبلدانهم من المشكلات المحتملة، داعيا الى المزيد من التواصل والتعاون بين وزارة النقل العراقية ومديرية شؤون النقل والمرور بأمانة العاصمة طهران لحل هذه المشكلة.

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زاكاني يبحث مع مسؤولين عراقيين آلية التخطيط لمراسم الاربعين

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