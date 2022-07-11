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الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر

الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإثنين، أن عدد سكان العالم يفترض أن يصل إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 نوفمبر، متوقعة أيضا أن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023.

العالم - منوعات

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، إنه في حين يتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها"، بدون أن يذكر حالات ملموسة.

دولة عربية ضمن 8 دول تتركز فيها الزيادة السكانية

وأوضح غوتيريش أنها أيضا "مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ العام 1950. وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة العام 2030 و9,7 مليارات العام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في العام 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.

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