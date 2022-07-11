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خلال حضوره تمرينات 'وثبة الأسود'..

الكاظمي: سنوفر الدعم للمؤسسة العسكرية

الكاظمي: سنوفر الدعم للمؤسسة العسكرية
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، على توفير الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية.

العالم-العراق

وقال الكاظمي خلال حضوره فعاليات التمرين التعبوي (وثبة الأسود) لجهاز مكافحة الإرهاب، "قبل يومين كنّا في محافظة نينوى ومدينة الموصل، واستذكرنا بطولاتكم وتضحياتكم التي حررّت هذه المدينة. بطولات الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب وجميع صنوف قواتنا العسكرية والأمنية. نستذكر بطولاتكم وتضحياتكم عندما لبّيتم نداء الوطن والواجب، هذه التضحيات بكل تأكيد سيرويها التأريخ، وتنال تقدير كل العراقيين ومحبتهم واحترامهم لكم، ولكل زملائكم في باقي الأجهزة العسكرية والأمنية".

وأضاف، "أتابع كل تدريباتكم وإنجازاتكم على الأرض، في الصحاري والجبال والوديان وأنتم تدكّون رؤوس العدو في المعارك اليومية كافة، نفتخر بهذه الإنجازات ونعتز بكم. تابعنا أيضاً مشاركتكم في البطولة العالمية للمقاتل العالمي للعمليات الخاصة، وما أنجزتم فيها بحيازة المرتبة الثانية، وهي دليل على وفائكم للوطن وحرصكم عليه وعلى حياة المواطنين".

وأتم الكاظمي "سنوفر كل الدعم لكم ولجميع زملائكم في المؤسسة العسكرية والأمنية، عشتم وعاش العراق".

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