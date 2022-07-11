شاهد.. تصعيد عسكري في الحرب الأوكرانية

العالم - الأزمة الأوكرانية

من جانبه اعترف رزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطالب الغرب بالمزيد من الأسلحة.

واوضح انه لم تعد أنظمة الصواريخ قصيرة المدى "جافلين" و"نلاو" مدرجة في قائمة المعدات ذات الأولوية للقوات الأوكرانية، تحتاج كييف الآن إلى مدفعيات بعيدة المدى.

ويأتي هذا في وقت اعلن فيه الجيش الأوكراني أن قواته قصفت مقر قيادة الحرس الروسي في مدينة خيرسون، وألحقت به أضرارا كبيرة، ودمرت أربعة مستودعات للذخيرة، ودعت كييف سكان المدينة الى إخلائها بسرعة مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد.



السلطات الاوكرانية لم تحدد موعدا لبدء الهجوم على خيرسون، لكنها شددت على ضرورة إخلاء المدينة من النساء والأطفال كي لا يكونوا دروعا بشرية، وفقدت كييف السيطرة على معظم مدينة خيرسون الواقعة على البحر الأسود أواخر شباط - فبراير الماضي.

وتعتزم سلطات خيرسون الموالية لموسكو إجراء استفتاء بشأن الانضمام الى روسيا، لكنها لم تحدد موعدا لذلك.



واعلنت سلطات لوغانسك الموالية لموسكو تحريرها لبلدة بوغوروديتشنوي في الجمهورية النفصالية، واشارة الى تنظيم نقطة انطلاق فائقة القوة للهجوم على سلافيانسك، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في أنحاء مختلفة من العاصمة الأوكرانية كييف، ووقعت انفجارات في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد.

من جانب آخر أعلنت وسائل اعلام روسية أن الخسائر البشرية في الجيش الأوكراني، خلال الحرب تراوحت بين 50 الى 70 ألف قتيل، واضافت نقلا عن مجموعة قرصنة روسية تدعى راهديت، ان الاستخبارات الأوكرانية تتعاون مع مجرمين لإعادة بيع الأسلحة الأجنبية في السوق السوداء الأوروبي.