باختصار..الحوار الوطني بمصر

العالم - باختصار

2- الرئيس المصري أطلق دعوة الحوار ببرنامج إفطار الأسرة المصرية أواخر شهر رمضان .

3- الدعوة تشمل جميع القوى والأحزاب السياسية بإستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة .

4- القيادي بالإخوان "يوسف ندا" رد .. الباب مفتوح للحوار من النظام المصري دون شروط.

5- الحركة الوطنية التي تضم أحزابا مشاركة بالحوار".. هناك سبعة ضوابط للحوار..

6- الضوابط .. ضمانات بعدم التخوين ومناقشة موضوع الإسلام السياسي والتحول الديمقراطي .

7- الضوابط .. حقوق الإنسان والمواطنة وكذلك المصالح الوطنية والأمن القومي ومكافحة التمييز .

8- الحوار الوطني بدأ الثلاثاء بجلسة إفتتاحية لمجلس الأمناء المنتخب من القوى المشاركة.

9- في الجلسة.. "ضياء رشوان" المنسق العام للحوار.. يجب الإهتمام بكل المقترحات من كل الأطراف.

10- في الجلسة .. النائب أحمد الشرقاوي .. تقسيم المحاور الخاصة بالحوار الوطني مهمة مجلس الأمناء.

11- في الجلسة.. الشرقاوي .. المعارضة طرحت بعض الأسماء نصفها على طاولة مجلس الأمناء .

12- بعد الجلسة.. "جودة عبد الخالق" وزير التضامن الأسبق ..الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد .

13- بعد الجلسة .. عبد الخالق .. ما تم إستعراضه من مهام الأمانة العامة سيطرح للنقاش أمام مجلس الأمناء.

14- وجهة نظر .. من السابق لأوانه البت بمسار هذا الحوار رغم إيجابية الفكرة فهناك غموض وتعقيدات هيكلية .