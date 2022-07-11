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الغانمي يعقد اجتماعاً مع مدراء شرطة كركوك

الغانمي يعقد اجتماعاً مع مدراء شرطة كركوك
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة شرطة محافظة كركوك، وفيما وصف المحافظة بأنها تمثل "عراقاً مصغراً"، وأشاد بالجهد الاستخباري في كركوك وما حققه من تعزيز للأمن والاستقرار.

العالم - العراق

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الغانمي "عقد اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة شرطة محافظة كركوك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أحمد أبو رغيف وقائد عمليات المقر المتقدم في كركوك وعدد من الضباط ومدراء الاقسام والشعب في شرطة المحافظة، إذ استمع الى إيجاز عن عمل الشرطة والواجبات التي تقوم بها واخر الإنجازات المتحققة على الصعيدين الأمني والخدمي".

واكد الغانمي، ان "مدينة كركوك هي مدينة السلام وتمثل عراقاً مصغراً حيث تضم جميع اطياف الشعب، مشيداً بالتعاون المثمر بين المواطنين والقوات الأمنية فيها، مشيراً إلى أن شرطة محافظة كركوك لها تاريخ مشرف في محاربة عصابات داعش الإرهابية وأعطت التضحيات للحفاظ على هذه المحافظة العزيزة".

ووجه وزير الداخلية "جميع مفاصل الوزارة في كركوك بالمتابعة الميدانية والاهتمام الكبير بالمواطنين خاصة في الدوائر الخدمية، مشدداً على مضاعفة الجهود في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، مشيداً بالجهد الاستخباري في كركوك وما حققه في تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكداً دعمه لجميع مفاصل الأجهزة الأمنية في المحافظة".

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