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العراق: الكاظمي يصدر توجيهاً يخص نظام البديل

العراق: الكاظمي يصدر توجيهاً يخص نظام البديل
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهاً يخص نظام البديل.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ، إنه "حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على توصيات اللجنة المؤلفة من رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن محمد حميد البياتي والنائب اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والتي تخص اعادة نظام البديل".

وأضاف، أن "المرحلة الاولى ستشمل الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية والفرقة العشرين من الجيش العراقي".

وأشار رسول، إلى أنه "بعد مرور شهرين من التجربة سيتم التقييم لشمول القطعات العسكرية الاخرى".

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