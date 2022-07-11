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الرئيسان الروسي والبيلاروسي يناقشان قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد

الرئيسان الروسي والبيلاروسي يناقشان قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قضية عبور البضائع إلى كالينينغراد الروسية.

العالم-روسيا

وبحسب ما نقلت قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام"، فقد ناقش الرئيسان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين 11 يوليو/تموز، موضوع عبور البضائع إلى كالينينغراد، بالإضافة لمسار العملية العسكرية وإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا وبناء ميناء بيلاروسيا وقضايا الدفاع المشترك بين البلدين.

كما ذكر البيان أنه تم التركيز على الوضع فيما يتعلق بالقيود غير القانونية التي تفرضها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينغراد. وفي هذا السياق، تمت مناقشة بعض الخطوات المشتركة المحتملة.

هذا وحظرت ليتوانيا منذ يوم الأحد، عبور الأسمنت والكحول من روسيا إلى منطقة كالينينغراد فيما يتعلق بدخول العقوبات الأوروبية المفروضة عليها حيز التنفيذ.

هذا وقال حاكم منطقة كالينينغراد، أنتون أليخانوف، إن سلطات كالينينغراد تقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع بين دول البلطيق وروسيا الاتحادية، باستثناء العبور.

وقال رئيس المنطقة عبر "تلغرام": "كرد على ذلك، نقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع (بما في ذلك البضائع العابرة من دول ثالثة) بين دول البلطيق الثلاثة وروسيا (باستثناء منطقة كالينينغراد)".

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