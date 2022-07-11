الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

إشكال وتدافع أمام افران في لبنان بسبب أزمة رغيف الخبز

إشكال وتدافع أمام افران في لبنان بسبب أزمة رغيف الخبز
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

 شهدت بعض المناطق اللبنانية اليوم الاثنين اشكال و تدافع امام افران بسبب أزمة رغيف الخبز.

العالم- اقتصاد

و في السياق إشكالا وقع بين مجموعة من المواطنين أمام أفران القصر في منطقة المنية شمال لبنان بسبب التدافع على شراء الخبز.

وتشهد بعض المناطق و بيروت زحمة مواطنين وطوابير أمام مختلف الأفران ، في ظل استمرار أزمة نقص الطحين لدى الأفران.

وأوضح نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط" أنه يتم مراقبة كل شاحنات الطحين التي تخرج من المطاحن إلى الأفران"، مشيرًا إلى "أن المشكلة الأساسية كانت إحتكار التجار للطحين بالإضافة إلى التهريب".

وفي حديث تلفزيوني، اكد حطيط "أننا لا نسلم الطحين المدعوم إلا بموجب بون صادر عن وزارة الإقتصاد يحدد الكمية والجهة، كما أن صاحب الفرن يوقع لدى استلامه الطحين ويحدد الكمية التي استلمها".

وأعلن حطيط "أنه خلال هذا الأسبوع، ستصل حوالى 35 ألف طن من القمح، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان وسيتم إعطاء إستثناءات بهدف توزيع الكمية بشكل سريع".

روابط ذات صلة

بيروت تعاني من قلة المياه بسبب مشكلة كهرباء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-07-2022

بالفيديو... حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرة الثالثة استكمالا لشعائر الحج

عمليات جراحية شائعة 'بدون فائدة'... تعرف عليها

شركة سويدية تمتنع عن بيع ضمادات لاستخدامها لأطفال ايرانيين يعانون من مرض الفراشة

إشكال وتدافع أمام افران في لبنان بسبب أزمة رغيف الخبز

باعتراف العدو.. المسيرات فوق كاريش حدث استراتيجي كبير ويجب الرد عليه! 