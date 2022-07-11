إشكال وتدافع أمام افران في لبنان بسبب أزمة رغيف الخبز

العالم- اقتصاد

و في السياق إشكالا وقع بين مجموعة من المواطنين أمام أفران القصر في منطقة المنية شمال لبنان بسبب التدافع على شراء الخبز.

وتشهد بعض المناطق و بيروت زحمة مواطنين وطوابير أمام مختلف الأفران ، في ظل استمرار أزمة نقص الطحين لدى الأفران.

وأوضح نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط" أنه يتم مراقبة كل شاحنات الطحين التي تخرج من المطاحن إلى الأفران"، مشيرًا إلى "أن المشكلة الأساسية كانت إحتكار التجار للطحين بالإضافة إلى التهريب".

وفي حديث تلفزيوني، اكد حطيط "أننا لا نسلم الطحين المدعوم إلا بموجب بون صادر عن وزارة الإقتصاد يحدد الكمية والجهة، كما أن صاحب الفرن يوقع لدى استلامه الطحين ويحدد الكمية التي استلمها".

وأعلن حطيط "أنه خلال هذا الأسبوع، ستصل حوالى 35 ألف طن من القمح، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان وسيتم إعطاء إستثناءات بهدف توزيع الكمية بشكل سريع".