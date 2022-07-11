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بايدن يوجه رسالة إلى الكونغرس… ماذا طلب فيها؟

بايدن يوجه رسالة إلى الكونغرس… ماذا طلب فيها؟
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى مجلس الشيوخ (الكونغرس) طالبه فيها بالتصديق على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد لحلف "الناتو".

العالم-الامريكيتان

وقال بايدن في رسالته: "أحيل إليكم هذه الوثيقة للحصول على مشورة وموافقة مجلس الشيوخ على التصديق على بروتوكولات معاهدة شمال الأطلسي لعام 1949 بشأن انضمام جمهورية فنلندا ومملكة السويد (البروتوكولات)".

وأضاف: "تم التوقيع على البروتوكولات في بروكسل في 5 يوليو 2022 ، نيابة عن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في حلف شمال الأطلسي، كما تم إرسال لمحة عامة عنها من قبل وزارة الخارجية إلى مجلس الشيوخ".

وتابع أن "التصديق الكامل على البروتوكولات سيسمح لفنلندا والسويد بأن تصبحا طرفين في حلف شمال الأطلسي وعضوين في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأردف قوله: "أطلب من مجلس الشيوخ مواصلة العمل مع إدارتي في الدفع إلى أوروبا قوية وحرة من خلال تقديم مشورتها السريعة والموافقة على التصديق على البروتوكولات".

وختم قوله: "نحن نشجع جميع الحلفاء على التصرف بسرعة في عمليات التصديق الخاصة بهم أيضا، نظرا إلى الاعتبارات العالمية الحالية".

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بايدن يوجه رسالة إلى الكونغرس… ماذا طلب فيها؟

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