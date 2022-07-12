"الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا" .. جرح عضال لشعب البوسنة والهرسك

العالم - سبورتي

بعد انهيار يوغوسلافيا في أوائل التسعينيات ، اندلعت حرب في قلب أوروبا من عام 1992 إلى عام 1995.

في هذه الحرب ، قتل الصرب المتطرفون بقيادة راتكو ملاديتش أكثر من عشرة آلاف مسلم بوسني لتطهير البوسنة والهرسك عنصريًا.

فقط في مذبحة سريبرينيتشا ، تم إعدام حوالي 8000 رجل فوق سن 15 عاما بشكل جماعي، وفي الوقت نفسه ، حدثت أكبر جريمة حرب ضد النساء في شكل عمليات اغتصاب جماعي للتطهير العرقي في هذه الحرب.

قبل هذه المذبحة ، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت سريبرينيتشا منطقة "محمية وآمنة". 400 من جنود حفظ السلام الهولنديين المسلحين الذين تم نشرهم لتوفير الأمن في هذه المنطقة لم يحركوا ساكنا خلال المجزرة.

ورغم مضي 27 عاما على هذه الجريمة، لازال يتم العثور على جثث القتلى في مقابر جماعية واعادة دفنها.