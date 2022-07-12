اي دلالات استراتيجية يحملها بايدن للسعودية للتحالف مع الاحتلال؟

خاص بالعالم

وقال فضل الله في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العالم لا ينسى زيارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الاولى الى السعودية، التي روّج لها كثيراً وجمع خلالها حوالي 50 دولة وتم الحديث عن تحالف عسكري كبير في المنطقة والذي لم ير النور.

واوضح فضل الله، ان هذا الموضوع هو نفسه طرحه جو بايدن في مقالة نشرها على الواشنطن بوست حول سبب زيارته للسعودية لانشاء هذا التحالف العسكري، معتبراً ان هذا دلالة على ان هناك مشكلة في الداخل الامريكي وليبرر لمعارضيه، بعدما جرى نقاش عنيف حول هذا الموضوع على مدى اسابيع.

ولفت الى ان هناك اسبابا كثيرة دفعت بايدن الى خوض هذا الامر من جديد وسبب زيارته للسعودية. واضاف ان من الامور المهمة التي لفتت الانظار واثارت الجدل كثيراً هو موقف ملك الاردن في مقابلة علنية على سي ان بي سي، عندما تحدث عن ناتو عسكري عربي ونظام دفاع جوي مشترك وان هناك تحالفا بين بعض الجيوش العربية مع الجيش الاسرائيلي ومقره سيكون الاردن، وانعكاساته الرئيسية ستكون ابتداءاً بسوريا والعراق وبالطبع هدفه الاخير سيكون ايران.

واعتبر فضل الله ان دور هذا الناتو العربي هو عسكري ومناورات ودفاع وهجمات وعمليات ويعمل على تغيير كبير في موازين القوى، واذا حصل فستكون نتائجه خطيرة.

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