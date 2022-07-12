الجالية الايرانية في السويد تقيم معرضين لفضح جرائم المنافقين

العالم - ايران

وافادت "ارنا"، بان كلا المعرضين اقيما امام مبنى البرلمان السويدي في استوكهولم وايضا المحكمة المعنية بالنظر في التهم الواهية الموجهة الى المواطن الايراني "حميد نوري".

ويتضمن المعرضان صورا فوتوغرافية وملصقات تفضح جانبا صغيرا من الجرائم المروعة لزمرة المنافقين الارهابية.

ونظرا للترحيب الواسع الذي لقيه المعرضان، حاولت عناصر تابعة لزمرة المنافقين الارهابية على الاخلال بنشاطاتهما، لكنها فشلت امام ردود فعل الايرانيين المقيمين في السويد.

وفي سياق متصل، اعتلقت الشرطة السويدية لحد الان 8 اشخاص بتهم الخروج عن القانون والاعتداء على الناس واتلاف صور المعرضين.