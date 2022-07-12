تقرير أممي: الاحتلال قتل 78 طفلا فلسطينيا خلال عام 2021

العالم - فلسطين

وأفاد التقرير الأممي الصادر الإثنين عن غوتيريش، بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021"، بأن ما يقرب من 19 ألف طفل عانوا في العام الماضي من "انتهاكات جسيمة" في 21 دولة بينها 4 عربية.

وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام الماضي.



وحذر الأمين العام في التقرير من أنه "بحال استمرت هذه الأرقام في عام 2022، فسيتم إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل".

وفي 2002 أعلنت الأمم المتحدة، "قائمة العار" وتعرف أيضا باسم "اللائحة السوداء" وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.



ومصطلح "الانتهاكات الجسيمة" الوارد بالتقرير يعني جرائم "قتل الأطفال وتشويههم، والاستغلال الجنسي والاغتصاب، والتجنيد الإجباري، وحرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية". وفق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021".