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متحدث الحكومة:

صمت محافل حقوق الإنسان بشأن الإبادة الجماعية في البوسنة لن يمحى من ذاكرة التاريخ

صمت محافل حقوق الإنسان بشأن الإبادة الجماعية في البوسنة لن يمحى من ذاكرة التاريخ
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

اشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي الى اكتشاف مقبرة جديدة من مذبحة مسلمي البوسنة مؤكدا، ان الصمت القاتل لمحافل حقوق الانسان بشأن الإبادة الجماعية في البوسنة لن يمحى من الذاكرة التاريخية للشعوب.

العالم - ايران

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له الإثنين: في مثل هذه الايام قبل 27 عامًا ، تمت ابادة أكثر من 8 آلاف مسلم على "طريق الموت" في البوسنة ، والتي كانت تسمى منطقة آمنة. 50 جثة لهذه الجريمة سيتم دفنها اثر العثور عليها حديثا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: إن الصمت القاتل لمحافل حقوق الإنسان ازاء هذه الإبادة الجماعية الصارخة والمنظمة لن يمحى من الذاكرة التاريخية للشعوب.

يذكر أن 50 جثة جديدة من ضحايا الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا ، التي وقعت في تموز /يوليو 1995 في شرق البوسنة والهرسك ، دفنت امس الاثنين في مراسم خاصة بعد التعرف على هويتها.

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متحدث الحكومة: صمت محافل حقوق الإنسان بشأن الإبادة الجماعية في البوسنة لن يمحى من ذاكرة التاريخ