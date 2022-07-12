صمت محافل حقوق الإنسان بشأن الإبادة الجماعية في البوسنة لن يمحى من ذاكرة التاريخ

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وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له الإثنين: في مثل هذه الايام قبل 27 عامًا ، تمت ابادة أكثر من 8 آلاف مسلم على "طريق الموت" في البوسنة ، والتي كانت تسمى منطقة آمنة. 50 جثة لهذه الجريمة سيتم دفنها اثر العثور عليها حديثا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة: إن الصمت القاتل لمحافل حقوق الإنسان ازاء هذه الإبادة الجماعية الصارخة والمنظمة لن يمحى من الذاكرة التاريخية للشعوب.

يذكر أن 50 جثة جديدة من ضحايا الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا ، التي وقعت في تموز /يوليو 1995 في شرق البوسنة والهرسك ، دفنت امس الاثنين في مراسم خاصة بعد التعرف على هويتها.