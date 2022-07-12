واشنطن تدعي ان ايران ستزود روسيا بطائرات مسيرة!!

العالم-الاميركيتان

وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن روسيا فشلت بتحقيق ما تريده من الحرب في أوكرانيا، وتواجه بعض المشاكل المتعلقة بالأسلحة، حسب تعبيره.

كما ادعى: "لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الإيرانية ستزود روسيا قريباً بمئات الطائرات المسيرة، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة"، أضاف: "تشير معلوماتنا أيضاً إلى أن إيران ستدرب الجنود الروس على استخدام تلك الطائرات، وستبدأ بذلك خلال الشهر الجاري" على حد تعبيره.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه أوكرانيا عن اشتباكات مع القوات الروسية على جبهات قتال في الشرق والجنوب، بينما قالت موسكو إن قواتها قصفت حظائر الجيش الأوكراني التي تخزن مدافع أمريكية الصنع، بالقرب من كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك.