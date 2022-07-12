حقيقة استدعاء وزير الخارجية لسفير المغرب بالسودان

العالم - السودان

وأكدت المصادر لموقع "رأي اليوم" أنه "تم يوم الخميس 7 تموز/ يوليو الجاري، إجراء لقاء بين وزير الخارجية السوداني وسفير المملكة المغربية بالسودان".

المصادر قالت انه "عكس ما يروج له من بعض الأطراف" التي تتحدث عن استدعاء للسفير من طرف وزير الخارجية أن اللقاء"جاء بطلب من السفير المغربي".

وأكد المصدر أنه خلال اللقاء "تم التطرق إلى المستوى المتميز الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تطويرها وتعزيز ها في جميع المجالات”.

وأضافت أن “وزير الخارجية السوداني، نوه بالمقاربة الإنسانية التي تنهجها المملكة المغربية لتدبير ملف الهجرة بحكمة وتبصر".

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن استدعاء السفير المغربي من قبل الحكومة السودانية على خلفية اقتحام جماعة من المهاجرين غير الشرعيين للأسلاك الفاصلة بين الناظور ومدينة مليلية التابعة لاسبانيا، والتي سقط فيها قتلى وأصيب خلالها أفراد من الأمن المغربي.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قالت في بيان أنها تلقت "معلومات غير مؤكدة"، بوفاة اثنين من المهاجرين السودانيين خلال اقتحام سياج يفصل مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية.

وأوضحت الخارجية السودانية، أنها تلقت معلومات من السفارة السودانية في المغرب “بأن عددا من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا اقتحام السياج الفاصل بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الخاضع للسلطة الإسبانية، وتوفي عدد منهم إثر ذلك، من بينهم إثنين من السودانيين ".