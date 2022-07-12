بوتين سيزور طهران الأسبوع المقبل

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وقال بور إبراهيمي الذي زار موسكو بصحبة محافظ البنك المركزي الإيراني في تصريح لوكالة "إرنا" أن الرئيس الروسي سيزور طهران في الأسبوع المقبل.

وأكد أن روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين في لقاءه بقيادات إيران.

وأضاف أن الحظر الأمريكي والأوروبي على روسيا تسبب بتشديد الاهتمام الروسي للتعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران.

وأوضح بورإبراهيمي أنه بعد زيارة رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي الأخيرة لروسيا، تم خلق أجواء إيجابية في موسكو بشأن التعاون الاقتصادي مع إيران. وتم التوقيع على اتفاقيات جيدة للغاية خلال تلك الزيارة.