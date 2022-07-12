أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 12 يوليو

العالم-الصحافة الايرانية

رسالت ..

إيران وكازاخستان تتفقان على إلغاء تأشيرات الدخول بينهما لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية .

رويش ملت ..

وزير الدفاع .. تعزيز جهوزية القوات المسلحة وقدراتها على الردع يتصدر أولويات الوزارة .

اطلاعات ..

قصف مدفعي سعودي لمحافظة صعدة اليمنية يوقع عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح.

كيهان ..

إنتهاكات التحالف السعودي للهدنة منذ بدايتها تؤدي لإستشهاد نحو أربعمائة مواطن يمني .

آرمان ملي ..

رئيس الوزراء الأردني يؤكد رغبة بلاده في تعزيز أواصر العلاقات مع إيران .

آرمان امروز ..

إيران تحذر من التبعات التي ستترتب عن أي تحرك لإيجاد ناتو عربي عبري بالمنطقة .

ايران ..

أحزاب المعارضة في سيريلانكا تتوصل لإتفاق مبدئي بشأن تشكيل حكومة إئتلافية .

ابتكار ..

مشروع سد تركي ضخم , يهدد بخفض منسوب نهر دجلة للحد الأدنى بالعراق .

جمهوري اسلامي ..

روسيا توقف صادراتها من الغاز للقارة الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم .

جوان ..

اليابان تقف على عتبة العودة للعسكرتاريا بعد فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي في الإنتخابات .

عصر ايرانيان ..

وزير الدفاع الأوكراني يشكك بقدرة نظام القبة الحديدية " الإسرائيلي " مؤكدا عدم الحاجة له .

قدس ..

زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي يتهم رئيس الجمهورية بالإنتقام من منتقديه ومعارضيه .

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

الصحافة

آرمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( زيارة بايدن للمنطقة ومستقبل الإتفاق النووي ) ..

الرئيس الامريكي جو بايدن يستعد للقيام بجولة اقليمية تشمل الكيان الصهيوني والسعودية, جولة متعددة الاهداف ترتبط بالنفط وبانعاش مسار التطبيع وربما باحياء مشاريع تحالفات عسكرية ضد ايران سبق وان ولدت ميتة ..

( إن جولة بايدن ترتبط أيضا بإيجاد أرضيات تقارب بين السعودية والكيان عبر مشاريع تنسيق أمني وعسكري إقليمية مشتركة )

والحديث عن ايجاد ناتو عربي عبري تحت المظلة الامريكية مقابل ايران مؤشر على ذلك .

في الواقع ترتبط هذه الزيارة الى حد بعيد بتصعيد الضغوط على بلادنا بشأن الاتفاق النووي ولعل تهديدات بايدن الاخيرة عشية بدء جولته بتشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية على ايران بشأن الاتفاق النووي, محاولة لاستغلال الاجواء والتكهنات التي ترتبط باهداف بزيارته للمنطقة لايجاد حرب نفسية على ايران لدفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية على حساب حقوقها القانونية ومصالحها الوطنية , وبالطبع نسي بايدن ان ايران التي هزمت ترامب وضغوطه ومشاريع احلافه الاقليمية تعرف كيف تفشل مشاريعه ايضا .

خراسان ..

في مقالها ( ملاحظات حول مشروع الدفاع الجوي المعادي لإيران ) كتبت صحيفة خراسان ..

هناك تحركات ولقاءات واستعدادات لايجاد نظام اقليمي موحد للدفاع الجوي مقابل ايران يضم بلدان عربية والكيان الصهيوني والقوات الامريكية بالمنطقة. ويدخل مثل هذا المشروع في اطار مخطط تشكيل حلف ناتو عربي عبري كما يبدو.

( إن هذا المشروع محكوم بالفشل لعدة أسباب أبرزها رفض العديد من البلدان العربية الرئيسية الإنضمام إليه )

فالعراق والاردن والكويت وقطر وسلطنة عمان رفضت المشاركة في هذا المشروع وحتى مصر لم تبد اي حماسة للانضمام اليه , ومثل هذا النظام الموحد سيتركز على محور ايجاد منظومات دفاع جوي موحدة بتقنيات ثابتة من الصعب تطويرها ,ولكن بمقدور ايران تطوير تقنياتها الصاروخية بفترة قياسية قصيرة الامر الذي سيجعل تلك المنظومات غير مجدية بالمرة . وبالطبع في اية حرب محتملة لن تتحدد قدرات ايران بترسانتها الصاروخية , وستكون منظومات الدفاع الجوي المعادية هذه اول هدف لها.ان الحوار البناء بين بلدان الجوار افضل سبيل لحل الخلافات ولتفادي تعريض امنها واستقرارها للخطر.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في تقريرها ( مناورات لحلف الناتو في فنلندا)..

في تطور قد يؤدي الى تلبد المزيد من السحب القاتمة في سماء القارة الاوروبية بدأ حلف الناتو امس اول مناورات عسكرية في فنلندا المحاذية للاراضي الروسية .

( تشارك في هذه المناورات قوات أمريكية ومن بلدان أخرى عضوة بالناتو إلى جانب وحدات عسكرية سويدية وفنلندية ونرويجية )

ان هذه المناورات التي ستستمر حتى نهاية هذا الشهر تاتي في الوقت الذي لم يجف فيه بعد حبر الموافقة المبدئية للناتو على انضمام السويد وفنلندا لعضويته , وبصورة عامة هناك مختوف جدية من ان يؤدي هذا التطور الى ردود فعل روسية جدية .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (إيران والحرب النفسية)...

يبدو ان الرئيس الاميكي جو بايدن يريد تجربة حظه هو الاخر في فرض نفس الشروط الامريكية المعروفة بشأن الاتفاق النووي على ايران بعد فشل ترامب الذريع بكل ضغوطه وتهديداته في فرضها على بلادنا .

( إن بايدن أطلق الشعارات حول عزمه على العودة للإتفاق النووي لكنه يعرقل عمليا بشتى السبل مفاوضات إحياء هذا الإتفاق)

ان ما يريده بايدن في الواقع هو تحقيق انجاز باهر في المفاوضات عبر فرض نفس الشروط التي عجز ترامب عن فرضها على بلادنا.

ويتصور بايدن ان تحقيق لك سيحسن موقف الداخلي المهزوز تماما , ولكن خطأ بايدن يكمن بعدم الاتعاظ من فشل ترامب ويكمن ايضا بخطأ تقييمه لقدرة ايران الفائقة على مواجهة وافشال اية ضغوط وتهديدات وهو الذي اعترف بنفسه بفشل ضغوط الحد الاقصى الترامبية .

جمهوري اسلامي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الكيان الصهيوني ومشروع سوق مشتركة بالمنطقة )..كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

في ظل الاجواء والمناخات الحالية في المنطقة والتكهنات المطروحة حول قرب انضمام السعودية لمسار التطبيع ..

(عبر وزير المال الصهيوني عن أمله بأن تعبد جولة بايدن الإقليمية الأرضية لإيجاد سوق مشتركة بالمنطقة بمشاركة السعودية)

الوزير افيغدور ليبرمان شدد على اهمية مشاركة السعودية في اي مشروع ضخم كهذا , وجاءت تصريحاته في ظل مؤشرات تدل على وجود تحركات سعودية نحو التطبيع بصورة تدريجية .