مقاومون يستهدفون مستوطنة "خارصينا" بالرصاص

العالم-الاحتلال

وقالت وسائل إعلام عبرية: إنَّ الرصاصات أصابت منازل مستوطنين، وألحقت أضرارًا بها دون وقوع إصابات.

كما انتشرت قوات الاحتلال في المنطقة وعلى مفرق "الكوشوك" بعد إطلاق النار على المستوطنة.

وأقيمت مستوطنة خارصينا على أراضي المواطنين في الخليل عام 1985، وبدأ ظهورها كبؤرة استيطانية وأخذت تتوسع على أراضي المواطنين إلى إن أصبحت الآن مدينة استيطانية كبرى تضاهي مستوطنة "كريات أربع" من حيث الضخامة والعمران وما ابتلعته من أراضٍ.

وأقام هذه المستوطنة اليهود الذين طردوا من سيناء المصرية بعد تحريرها عام 1982.

وفي تاريخ 17/1/2003 اقتحم المجاهدان القساميان حمزة عوض القواسمي (19 عاماً) وطارق جودت أبو سنينة (21 عاماً)، مستوطنة "خارصينا" ونفذا عملية إطلاق نار أسفرت عن مصرع مستوطن وإصابة 4 آخرين بجراح.