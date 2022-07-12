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التحالفات في كيان الاحتلال.. من يرأس الحكومة؟

الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تحاولُ القوةُ السياسية في كيانِ الاحتلال تشكيلَ تحالفاتٍ بُغيةَ دخولِ انتخابات الكنيست المقبلةِ وحصدِ اكبرِ عددٍ من المقاعدِ بهدفِ تشكيل الحكومة المقبلة أو أنْ يكونَ لَهم الصوتُ الاعلى في الحكومة.

خاص بالعالم

وزير الحرب في كيانِ الاحتلال بيني غانتس، ووزيرِ القضاءِ غدعون ساعر، اعلنا تشكيلَ تحالفٍ انتخابيٍ ما احدثَ ضجةً في الشارعِ الاسرائيلي، ويُعَوِلُ الطرفان على حصدِ اكبرِ عددٍ من المقاعد التي قد تسقطُ من حزب الليكود او من رئيسِ الحكومةِ الحالي يائير لابيد..

واکد ضيف الحلقة من برنامج "البوصلة" مدير مركز مسار للدراسات نهاد ابو غوش، ان کل التحرکات تعبر عن حجم الازمة داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي. معتبراً ان تحالف غانتس مع ساعر يعبر عن رغبته بالتوجه اكثر نحو اليمين كما ان المجتمع الاسرائيلي برمته يجنح اكثر فأكثر نحو اليمين.

واوضح ابو غوش، ان كتلة حزب "الليكود" الاسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو تتصدر استطلاعات الراي داخل الكيان ومن المتوقع حصولها على اكثر من 30 مقعداً، فيما التحالف الذي اعلن عنه بيني غانتس وجدعون حصل على نتائج وصفت بأنها مخيبة للآمال.

واضاف ابو غوش، ان اليسار غير موجود حالياً في الكيان الاسرائيلي والكل يريد ان يتهرب من هذه التهمة ويجنح نحو اليمين، وان الكيان الاسرائيلي يسعى الى صهر مجتمع المستوطنين في بوتقة واحدة ولكنه فشل.

واعتبر ابو غوش، ان البعض من جمهور المستوطنين يرى في بنيامين نتنياهو بأنه يشكل خطراً على الكيان،

ان الانتخابات مكلفة للكيان وتكرار الانتخابات هي نتيجة الصراعات بين السياسيين والاحزاب.

من جانب آخر، اكد ابو غوش، ان القائمة العربية متمسكة في شروطها للمشاركة في الانتخابات ومن المتوقع حصولها على 6 مقاعد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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التحالفات في كيان الاحتلال.. من يرأس الحكومة؟

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