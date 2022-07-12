كيف سيكون مصير المفاوضات بعد زيادة ايران نسبة تخصيب اليورانيوم؟

خاص بالعالم

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أوضحت في تقرير موجه للدول الأعضاء أن إيران أبلغت هذه المنظمة بأنها تعتزم استخدام هذه الأجهزة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة.

ووفقًا لهذا التقرير تتمتع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الجديدة بقدرة تقنية أكبر على تغيير مستوى ونقاء تخصيب اليورانيوم، فيما أعلن مسؤولون إيرانيون إن مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة ليس بالأمر الجديد وأنهم قد أبلغوا الوكالة بذلك في وقت سابق.

ترى ما الذي يعنيه تخصيب إيران لليورانيوم بمستوى أعلى من نسبة ثلاثة ونصف بالمئة؟

وكيف سيكون مصير المفاوضات؟

لمزيد من المعلومات بهذا الشأن یستضیف برنامج "من ایران" الدكتور عباس مقتدايي عضو البرلمان ونائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، ليجيب عن اسئلة البرنامج..

- نظرا لإطالة فترة مفاوضات رفع الحظر عن البلاد ترى ما هي قراءتكم للمعرفة النووية الإيرانية خاصة في مجال البحث والتطوير؟ وما هي الآفاق التي يمكن تصورها لهذه المعرفة؟

- ما هي المرحلة التي وصل إليها تطبيق قانون الاجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر الذي أقره البرلمان؟ وما مدى المراحل التي تحققت منه على أرض الواقع وما المقدار الذي تبقى منها وإلى أين يمكن المضي قدماً في تطبيقه؟

- وفقا لقانون البرلمان، تم الإعلان أن منظمة الطاقة الذرية ملزمة بزيادة القدرة على تخصيب وإنتاج اليورانيوم بمستوى تخصيب يتناسب مع الاستخدامات السلمية في البلاد. ترى هل نسبة التخصيب بدرجة نقاء تزيد عن عشرين بالمئة مدرج على جدول الأعمال المخطط لها؟

- أعلنت منظمة الطاقة الذرية أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل بموضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة. ترى كيف تتم عملية إنتاج اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة في البلاد؟ وما هي المسافة التي تفصلنا عن الوصول إلى مستوى مئة وتسعين ألف سو أو ما يعرف بإسم وحدة فصل؟

- خلال الأسبوعين الماضيين أوقفت إيران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية تم تركيبها ضمن مجالات تتجاوز أطر اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية رداً على قرار مجلس المحافظين. إذا استمرت الوكالة في إجراءاتها غير البناءة، ترى ما هي توقعاتكم لردود أفعال إيران إزاء ذلك؟

- هل تعتبرون قانون الاجراءات الاستراتيجية الذي أقره البرلمان الايراني مناسبا لتغطية مستقبل المفاوضات في حال عدم توصلها إلى اتفاق؟ أم أنكم تعتقدون أن على البرلمان سن قانون جديد ومُحدّثٍ بناء على الأوضاع حينذاك؟

- ما هي قراءتكم في لجنة الأمن القومي في البرلمان إزاء سير عملية مفاوضات رفع الحظر خاصة الجولة الأخيرة من مفاوضات الدوحة؟

- ما هي أهم عقبة تقف في طريق الاتفاق النووي؟

- هل ستبقى قطر المكان التالي لعقد جولة جديدة من المفاوضات؟

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..