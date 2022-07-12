الاسدي يرد على السفير التركي بشأن اهدار المياه في العراق

العالم - العراق

وقال الأسدي في تدوينة “لسنا بحاجة إلى شركاتكم بل إلى التزامكم بالقانون الدولي وحسن الجوار.. أعطونا حقنا في مياهنا ونحن أعرف كيف نستخدمها”.

واضاف، “هل يعلم السفير التركي أن بلاده تتجاوز على أكثر من 60% من حصة العراقية المائية خلافاً للقانون الدولي الخاص بالدول المتشاطئة”.

وجاء ردّ الأسدي على تعليق لكوناي بشأن ملف المياه في العراق، قال فيه: “لهذا الغرض يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك، المياه تهدر بشكل كبير في العراق، يجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار”.