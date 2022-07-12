الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: زيارة بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الصهيونية

حماس: زيارة بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الصهيونية
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية.

العالم-فلسطين

واعتبر في بيان أن "زيارة بايدن تهدف لتعزيز الانقسامات في المنطقة وتشكيل اصطفافات جديدة لحماية المشروع الصهيوني وسياسته التوسعية، وتستهدف القوى الحية في الأمة"، مشيرا إلى أن "كل الزيارات السابقة لرؤساء الولايات المتحدة للمنطقة كانت تضع مصالح الاحتلال كهدف أساسي، وتحاول تجميل سلوكها العدائي لشعبنا عبر لقاءات مع قادة السلطة في رام الله".

ورأى أن "الحديث عن توسيع التطبيع في المنطقة مع زيارة بايدن، وتشكيل أحلاف عسكرية يكون الاحتلال جزءا منه، يشكل خطرا استراتيجيا على القضية الفلسطينية وعلى المصالح القومية لكل المنطقة"، مشددا على أنه "يجب توحيد مواقف الدول والكيانات والجهات الرافضة للسياسات الصهيونية والأمريكية، وتعزيز العلاقات وتطويرها بين قوى المقاومة في الأمة".

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تدين استقبال المجرم 'بيني غانتس' برام الله

الجبهة الشعبية تستنهض الشعب الفلسطيني عشية زيارة بايدن للمنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات البحرية الأمريكية تبدأ مناورات بحرية مشتركة مع لبنان

حماس: زيارة بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الصهيونية

ما المخاطر الناجمة عن اقامة تحالف اسرائيلي عربي على دول المنطقة؟

بايدن الى السعودية في زيارة تطبيع.. والتطبيع خيانة

كيف سيكون مصير المفاوضات بعد زيادة ايران نسبة تخصيب اليورانيوم؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2022